Руководство заповедника на Камчатке выступает против добычи золота у границ ООПТ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. Разработка месторождения россыпного золота у границ Кроноцкого заповедника на Камчатке, по мнению сотрудников особо охраняемой природной территории, может нанести серьезный урон природе, сообщает пресс-служба заповедника в четверг.

Речь идет о предоставлении в Мильковском районе Камчатки участка для поиска и дальнейшей разработки месторождения россыпного золота на территории, где расположены важнейшие нерестовые реки полуострова и места обитания редких животных. Соответствующий запрос от Федерального агентства по недропользованию поступил в правительство Камчатского края.

"Участок "Темный", где предполагается вести разработку месторождения, находится в бассейне реки Щапина, впадающей в реку Камчатку - крупнейшую водную артерию полуострова. Она относится к объектам высшей рыбохозяйственной категории, кроме того, там ведут рыбный промысел и другую традиционную хозяйственную деятельность местные жители. Добыча золота в этом районе может привести к нарушению речных экосистем и деградации рыбных ресурсов", - говорится в сообщении.

Природоохранное сообщество полуострова также обеспокоено близостью расположения "Темного" к Кроноцкому заповеднику. Особо охраняемую природную территорию федерального значения от участка планируемого недропользования разделяет чуть более 1,5 км.

В 2020 году во время рабочей поездки на Камчатку вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал золотодобычу у нерестовой реки Быстрой на Камчатке "полным безобразием". Сейчас производственный процесс в непосредственной близости о реки прекращен.