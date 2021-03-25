Защитников экс-мэра Владивостока Пушкарева оправдали по делу о вмешательстве в правосудие

ХАБАРОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска оправдал двух адвокатов бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, которых обвиняли в том, что они обманом и угрозами пытались повлиять на представителя потерпевшего во время рассмотрения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"). Сегодня вынесен оправдательный приговор", - сказали в суде. Адвокатов отпустили из зала суда.

По версии следствия, во время судебного рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы Владивостока Пушкарева и его соучастников адвокаты пытались повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Пушкарева позицию об отсутствии ущерба предприятия "Дороги Владивостока". Следователи полагали, что адвокаты также организовали оказание давления на представителя потерпевшего через должностных лиц администрации Владивостока. Представитель потерпевшего отказался оказывать содействие подсудимому Пушкареву.

В апреле 2019 года суд приговорил бывшего мэра Владивостока к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн рублей. Суд установил, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.