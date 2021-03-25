В России выявили 9 221 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 221, до 4 492 692. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил немногим менее 0,21%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), в Сахалинской и Магаданской областях (0,05%), в Республике Адыгея и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,06%). В настоящее время в стране болеют 286 799 человек.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 804 в Санкт-Петербурге, 540 - в Московской области, 331 - в Нижегородской области, 237 - в Ростовской области, 211 - в Воронежской области.

Притом число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 881. Всего уже выздоровел 4 109 281 человек, доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 393 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 96 612 пациентов, условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,15%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 787. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 017 309 случаев, уточнили в оперативном штабе.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 1 431 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 49 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 337 летальных исходов. Были выписаны по выздоровлению 1 722 пациента за сутки, за все время выздоровели 937 122. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 850 человек.