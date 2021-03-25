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Пандемия COVID-19

В России не выявили индийской мутации коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что вакцина "Эпиваккорона" против нее эффективна

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Индийская мутация коронавируса не была выявлена в России, вакцина "Эпиваккорона" против нее эффективна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено. Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "Эпиваккорона", - говорится в сообщении.

В среду индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

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