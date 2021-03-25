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Пандемия COVID-19

Эксперт: депрессия и головные боли встречаются у 99% перенесших COVID-19

Профессор Галина Иванова отметила, что последствия коронавирусной инфекции очень разнообразны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депрессия, тревога, головные боли и другие неврологические нарушения встречаются у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила в четверг главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.

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"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказала она.

Иванова отметила, что последствия коронавирусной инфекции очень разнообразны. Эксперты выделяют четыре группы возможных осложнений. К первой относятся кардиореспираторные нарушения, проявляющиеся в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке и сердце, нарушении ритма.

Вторую группу составляют неврологические проявления коронавируса, которые лишь накапливаются с каждым месяцем. Иванова также отнесла проявления мышечно-скелетных нарушений к третьей группе, а к четвертой - проблемы питания и метаболизма.

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РоссияПандемия COVID-19
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