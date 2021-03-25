Организаторы "Тотального диктанта" проведут онлайн-марафон 10 апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Организаторы акции "Тотальный диктант" проведут 10 апреля онлайн-марафон, на котором выступят эксперты в области лингвистики и литературы, состоятся включения с гостями, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе проекта.

"В течение всего дня 10 апреля "Тотальный диктант" будет сопровождать 17-часовой онлайн-марафон. В нынешних условиях, когда во многих регионах еще не сняты ограничения на проведение офлайн-мероприятий, марафон - отличная возможность не только написать диктант одновременно со всеми, но и присоединиться к большому международному празднику русского языка. Впервые в этом году онлайн-марафон будет транслироваться из двух студий: основная останется в Москве, а дополнительная будет в Якутске - столице диктанта 2021 года", - говорится в сообщении.

Марафон начнется в 07:00 по московскому времени и завершится 11 апреля в 01:00. В рамках мероприятия планируются лекции экспертов в области лингвистики и литературы, общение с гостями, включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта. Центральными темами марафона станут русский язык, семейные ценности, а также кино: всех зрителей марафона ждет премьера фильма "Обещания", снятого по тексту диктанта.

Гостями акции станут российский телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, журналист и кинокритик Антон Долин, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и научный консультант "Яндекса" Борис Иомдин, автор блога о русском языке "Истоки слова" Светлана Гурьянова, автор текста "Тотального диктанта" в 2021 году Дмитрий Глуховский.

Онлайн-марафон "Тотального диктанта" состоится при поддержке компании "Яндекс".

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.