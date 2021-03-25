В Москве привили от коронавируса около 1 млн человек

"Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем. Около 40% из этого количества людей - это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что если человек откладывает вакцинацию на более поздний срок, он подвергает себя и свое здоровье огромному риску.

"Я всегда говорил и говорю сейчас, что у нас два варианта дальнейшего развития событий: либо мы вакцинируемся, либо переболеем. Третьего практически не дано, поэтому надо просто оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице с тяжелой формой, с тяжелыми последствиями еще. Поэтому еще раз, пользуясь случаям, я бы попросил москвичей, особенного старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, свое здоровье", - заключил мэр.

Москва начала вакцинацию 5 декабря первой из субъектов РФ. В городе открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают каждый день по записи. Также в столице можно сделать прививку без записи - в торговых центрах и других общественных местах работают выездные прививочные бригады.