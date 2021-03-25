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Закон о "Детях войны" для поддержки родившихся с 1927 по 1945 годы приняли в Башкирии

Они смогут получить единовременную выплату и соцгарантии

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Парламент Башкирии принял закон о "Детях войны", устанавливающий особый статус и право на поддержку для лиц, рожденных в период с 1927 по 1945 годы. Они смогут получить единовременную выплату и соцгарантии, сообщила пресс-служба Госсобрания в четверг.

"Депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон "О детях войны в Республике Башкортостан", которым установлены особый статус и меры поддержки для соответствующей категории граждан", - говорится в сообщении.

Законом для этих лиц предусмотрены удостоверения, единовременная выплата, также они смогут вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и получать путевку в организации социального обслуживания. "Это важный и своевременный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости. Закон был принят депутатами парламента единогласно, независимо от их партийной принадлежности", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Константина Толкачева.

По данным Госсобрания, в Башкирии проживает более 189 тыс. "детей войны", это люди, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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