Кузнецова заявила о завершении работы по возвращению российских детей из тюрем Ирака

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Ирак в России Абдель Рахманом Хамидом аль-Хусейни заявила, что работа по возвращению российских детей из тюрем Ирака официально завершена. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена в четверг.

"Кузнецова сообщила, что в настоящее время официально работа по возвращению несовершеннолетних из тюрем Ирака завершена, информации о том, что там еще могут находиться российские дети, не поступало", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, есть сведения "о возможном нахождении несовершеннолетних граждан России на территории Ирака". Детский омбудсмен передала полномочному послу имеющуюся в ее распоряжении информацию и попросила оказать возможное содействие в розыске этих детей.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак отметил, что Россия стала одной из первых стран, приступивших к вывозу своих детей с территорий, где идут боевые столкновения. "При этом он подчеркнул не только гуманитарную ценность этой работы, но и ее профилактическую направленность по предупреждению распространения террористической идеологии среди несовершеннолетних и вовлечения их в противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Кузнецова и спецдокладчик Совета ООН по правам человека Финнуала Ни Илойн обсудили российский опыт вывоза детей из зон вооруженных конфликтов. В ходе беседы российский омбудсмен сообщила, что в РФ возвращено уже 255 детей: 122 - из Ирака, 133 - из Сирии, для этого было организовано 11 спецрейсов.