В Минске задержали журналистов "Коммерсанта" и "Известий"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф издания "Известия" Павел Волков задержаны в Минске при освещении акций протеста.

"В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент "Коммерсанта" Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД "Октябрьское". Вместе с ним задержан фотограф "Известий" Павел Волков", - пишет газета "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что в четверг в Минске проходят задержания участников акции, посвященной отмечаемому оппозицией "Дню воли".