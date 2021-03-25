{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Минске задержали журналистов "Коммерсанта" и "Известий"

Кирилл Кривошеев и Павел Волков освещали акции протеста в столице Белоруссии
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф издания "Известия" Павел Волков задержаны в Минске при освещении акций протеста.

"В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент "Коммерсанта" Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД "Октябрьское". Вместе с ним задержан фотограф "Известий" Павел Волков", - пишет газета "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что в четверг в Минске проходят задержания участников акции, посвященной отмечаемому оппозицией "Дню воли".

Теги
БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
IATA сообщила о росте в 2020 году коэффициента аварийности в гражданской авиации
Уровень аварийности составил 1,71 авиапроисшествий на 1 млн полетов
Читать полностью