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Пандемия COVID-19

Аргентина приостанавливает авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией

Ранее Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 марта. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение с 27 марта приостановить пассажирское авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

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"Начиная с субботы приостанавливаются рейсы из Чили, Бразилии и Мексики", - говорится в сообщении. Ранее Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией.

Кроме того, власти южноамериканской республики ужесточили правила въезда в страну. Теперь въезжающим нужно будет сдать тест на коронавирус не только до посадки на рейс и по прибытии, но и на седьмой день после прилета. "Те, кто возвращаются из-за границы, будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин", - отметили в правительстве.

Власти зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом в стране 3 марта прошлого года. К настоящему моменту в стране заболели свыше 2,27 млн человек, умерли более 55 тыс. Границы Аргентины закрыты для туристов.

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АргентинаБразилияМексикаЧилиПандемия COVID-19
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