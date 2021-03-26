Аргентина приостанавливает авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 марта. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение с 27 марта приостановить пассажирское авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

"Начиная с субботы приостанавливаются рейсы из Чили, Бразилии и Мексики", - говорится в сообщении. Ранее Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией.

Кроме того, власти южноамериканской республики ужесточили правила въезда в страну. Теперь въезжающим нужно будет сдать тест на коронавирус не только до посадки на рейс и по прибытии, но и на седьмой день после прилета. "Те, кто возвращаются из-за границы, будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин", - отметили в правительстве.

Власти зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом в стране 3 марта прошлого года. К настоящему моменту в стране заболели свыше 2,27 млн человек, умерли более 55 тыс. Границы Аргентины закрыты для туристов.