В МВД заявили, что решение о масштабных рейдах на дороге будет принимать местная полиция

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение о проведении рейдов по выявлению пьяных водителей с привлечением сотрудников разных служб МВД России, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов и прессы принимают территориальные подразделения полиции с учетом аварийности на дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что во всех российских регионах ГИБДД РФ весной проведет специальные масштабные рейды. Основные мероприятия будут направлены на то, чтобы выявлять водителей, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, тщательной проверке подвергнутся таксисты, должники по кредитам, алиментам и ЖКХ. Еще сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые ездят без водительских удостоверений и документов.

В МВД в связи с этим подчеркнули, что организация и проведение целенаправленных мероприятий по контролю за дорожным движением группами нарядов ДПС с возможным участием сотрудников других служб МВД России, Росгвардии, ФССП, представителей иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также средств массовой информации и общественности является одной из эффективных форм по выявлению и пресечению случаев управления автомобилями водителями, которые находятся в состоянии опьянения.

"Периодичность данных мероприятий, состав задействованных в них сил и средств определяются территориальными органами МВД России на основании анализа аварийности с учетом складывающейся оперативной обстановки и сезонности", - сказали в пресс-центре ведомства.

При этом там также добавили, что в целом сотрудники Госавтоинспекции ведут регулярную работу по выявлению и пресечению вождения в пьяном виде. Она проводится как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения профилактических мероприятий.

В частности, по данным МВД, за первые два месяца текущего года наряды ДПС провели более 7,8 тыс. мероприятий по проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения. В результате выявлены свыше 7,9 тыс. правонарушителей.