Более 180 млн рублей получат оленеводческие предприятия Камчатки по госпрограмме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 марта. /ТАСС/. Оленеводческие предприятия Камчатки в 2021 году получат поддержку более чем на 180 млн рублей в рамках профильной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края". В большинстве своем эти средства пойдут на обеспечение оленеводов спецодеждой и техникой, а также выплату заработной платы, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш.

"В бюджете края заложено 180 млн рублей на поддержку оленеводства в 2021 году в рамках выполнения мероприятий профильной государственной программы. Средства господдержки позволят в полной мере обеспечить реализацию производственных процессов в оленеводстве: приобрести продовольствие, спецодежду для оленеводов, товарно-материальные ценности, используемые в производстве, ветеринарные препараты и обеспечить выплату заработной платы оленеводам", - сказал Черныш.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что около 50 млн бюджетных средств, выделенных в 2021 году на поддержку оленеводческих предприятий полуострова, направят на выплату долгов по заработной плате сотрудникам оленеводческих звеньев. Всего же, по словам губернатора края Владимира Солодова, предприятия, занимающиеся разведением домашних северных оленей, получат государственную поддержку в размере около 300 млн рублей.

Для коренных малочисленных народов Камчатки оленеводство является традиционным видом хозяйственной деятельности. Всего на территории региона работают девять оленеводческих предприятий. Помимо прочих мер поддержки по другим федеральным и региональным программам, местные власти возмещают им затраты на приобретение снегоходов, вездеходов и радиостанций.