Жидкостное дыхание могут использовать для терапии больных COVID-19

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Технология жидкостного дыхания может быть использована при терапии людей с тяжелым поражением легких, в частности, больных COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих.

Он пояснил, что наиболее перспективными направлениями использования искусственной жидкостной вентиляции легких в медицине являются неонатология и реаниматология.

"У новорожденных жидкостное дыхание может использоваться при широком перечне жизнеугрожающих состояний, таких как асфиксия новорожденных при родах, респираторный дистресс-синдром, а также при пороках развития, таких как тяжелые формы бронхолегочной дисплазии. В реаниматологии перспективными являются такие направления, как лечение респираторного дистресс-синдрома, вызванного как острым поражением легких, в том числе при неспецифической пневмонии и при COVID-19, так и вторичном - при шоке", - сказал Сухих.

Глава центра им. Кулакова пояснил, что жидкостное дыхание позволяет обеспечить поступление кислорода и удаление углекислого газа из организма в тех случаях, когда искусственная вентиляция легких уже не эффективна.

Также жидкостное дыхание планируется использовать для ультрабыстрой гипотермии (снижения температуры тела), что позволит увеличить запас времени, когда пациенту может быть оказана необходимая терапия. "Если система жидкостного дыхания будет доведена до конца, то, вводя данную жидкость, можно будет создать систему быстрого охлаждения организма до нужных параметров - потенциально можно опустить температуру до 23-28 градусов. Но пока мы будем работать в зоне 32-30 градусов", - отметил Сухих.

Центр в 2019 году начал сотрудничество с Фондом перспективных исследований по разработке и внедрению жидкостного дыхания в неонатологии.