Меняйло заявил, что новые технологии снизят риски изменения климата при освоении Арктики

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Внедрение современных технологий позволит снизить риски изменения климата при освоении Арктической зоны, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Для обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны сегодня важно активизировать разработку и внедрение в хозяйственную деятельность современных технологий, которые будут снижать риски, связанные с изменением климата, и при этом оказывать минимальное воздействие на окружающую среду", - приводит слова Меняйло пресс-служба аппарата полпреда в пятницу.

В сообщении отмечается, что для усиления технологической независимости необходимо ускорить работу по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований. Среди других приоритетных задач развития Арктики, по мнению полпреда, решение транспортных проблем, развитие социальной инфраструктуры, модернизация жилого фонда, увеличение зарплаты.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 25 марта на заседании межведомственной комиссии по Арктике, заявил, что России необходимо создать собственную технологическую базу для освоения Арктической зоны.