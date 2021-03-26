Две полярные станции планируют восстановить на арктическом побережье Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. "Заповедники Таймыра" подготовят в текущем году проекты восстановления полярных станций на острове Уединения и в бухте Марии Прончищевой на севере Красноярского края, строительство объектов может начаться в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин в кулуарах туристической выставки "Енисей".

Станции в этих местах существовали в советское время и были закрыты в девяностые годы прошлого века. Станция на острове Уединения известна тем, что в 1942 году была атакована немецкой подводной лодкой.

"В этом году будут подготовлены два проекта - это на остров Уединения и бухту Марии Прончищевой - на возобновление работ там полярных станций от "Заповедников Таймыра", - сказал Просекин, отметив, что стройку могут начать в 2022 году.

Он подчеркнул, что станции будут многоплановыми объектами, с помощью которых будет вестись не только охрана природы, но и мониторинг, научно-исследовательские работы. И что будет способствовать развитию круизного туризма в арктической зоне России.