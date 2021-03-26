Подсветку Останкинской телебашни отключат на "Час Земли" 27 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Останкинская телебашня в Москве и телебашни более чем в 10 других городах России примут участие в экологической акции "Час Земли" 27 марта, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"27 марта Останкинская телебашня присоединится к международной экологической акции "Час Земли". С 20:30 мск до 21:30 мск отключится вся архитектурно-художественная подсветка за исключением заградительных огней. Участие Останкинской башни в проекте уже стало традиционным", - сообщили в пресс-службе.

Подсветки также отключат телебашни РТРС более чем в 10 городах: Казани, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Пензе, Нальчике, Великом Новгороде, Перми, Грозном и других.

"Час Земли" - самая массовая международная экологическая акция в истории. Ее организатор - Всемирный фонд дикой природы - призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Ежегодно в "Часе Земли" участвуют более 2 млрд человек и тысячи объектов. В 2021 году акция пройдет в 15-й раз", - заключили в пресс-службе.