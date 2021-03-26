МИД России окажет содействие участникам мотомарша "Дороги Победы - Дорога домой 2021"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МИД России готов оказать содействие участникам международного мотомарша "Дороги Победы - Дорога домой 2021" в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который начнется в ряде европейских городов и завершится в России. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны, как и в предыдущие годы, мы будем готовы оказать организаторам, участникам международного мотопробега необходимое информационное, консульское и иное содействие", - сказала Захарова.

По ее словам, мотопробег впервые за предшествующие годы начнется в ряде европейских столиц и завершится в России, что будет символизировать путь возвращения советских воинов-освободителей на Родину. Она пояснила, что члены зарубежных мотоклубов из Германии, Нидерландов, Словакии, Словении, Польши ,Черногории, Чехии и других стран присоединятся к российским участникам акции в Санкт-Петербурге, где 2 мая будет дан официальный старт мотомарша, а его торжественный финиш состоится 9 мая в Москве. Проведение акции планируется отделением "Дороги Победы" всероссийского мотоклуба "Ночные волки" совместно с Фондом поддержки и развития патриотического мотодвижения "Дороги Победы".

"Мы полагаем, что успешная реализация данного проекта будет способствовать сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и роли нашей страны в победе над нацизмом, а также патриотическом воспитании подрастающего поколения", - подчеркнула Захарова.