Суд начнет отбор присяжных по делу экс-главы Раменского района Подмосковья 15 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Подольский городской суд 15 апреля начнет отбор присяжных по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"Предварительное заседание прошло, там рассматривались ходатайства об исключении доказательств и процессуальные ходатайства. В результате суд назначил отбор присяжных на 15 апреля", - сказал адвокат.

Сарбашев отметил, что суд отказал практически во всех поданных защитой ходатайствах.

Ранее Раменская городская прокуратура попросила передать дело в Московский областной суд для решения вопроса об изменении подсудности в связи с сомнениями в объективности рассмотрения дела в Раменском городском суде. По словам адвоката, ходатайство прокуратуры было рассмотрено и дело направлено в Подольский суд, на время суда Кулакова перевезли в СИЗО в Можайск.

Кулаков при ознакомлении с материалами дела заявил ходатайство о рассмотрении его дела в суде присяжных. Он и его адвокат уверены в невиновности и готовы активно отстаивать эту позицию.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признает. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.