Пострадавшие от схода снега в Хибинах туристы отправятся в Петербург 27 и 28 марта

МУРМАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Детские туристические группы из Санкт-Петербурга, которые попали под сход снежных масс в горах в Мурманской области, отправятся домой в ближайшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своих страницах в соцсетях в пятницу.

"У участников первой [группы], с которой произошло ЧП, билеты на поезд на 27 марта. Им до этого времени были предоставлены проживание и питание в санатории. У второй группы - билеты на 28 марта. Всех их также разместили в санатории", - сообщил губернатор, добавив, что пятерых детей родители забрали самостоятельно. Трое уже уехали, двоих заберут в пятницу.

Сход снега в районе ручья Маннепахк произошел вечером 22 марта. Под завалом оказались трое подростков, двоих удалось быстро извлечь из-под снега, девочку 2008 года рождения искали дольше. Прибывшие утром на место медики констатировали ее смерть.