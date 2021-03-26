В ГИБДД Москвы предостерегли от незаконного тюнинга владельцев автомобилей и мотоциклов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных средств с наступлением весны не вносить незаконные изменения в конструкцию автомобилей и мотоциклов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"С наступлением весны и тепла все вокруг становится ярче и преобразуется. Так, и некоторые автовладельцы пытаются преобразить или усовершенствовать свой автомобиль и создают немыслимые шедевры авторской мысли. Одним из излюбленных внесений изменений в конструкцию автомобиля среди любителей тюнинга является установка на свои транспортные средства так называемых прямотоков - прямоточных глушителей, которые создают повышенный шум, причиняя дискомфорт прохожим и жителям домов. Установка таких глушителей на серийные машины запрещена", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что некоторые автовладельцы также вносят изменения в двигатель, подвеску и кузов. "Еще одним распространенным видом тюнинга является установка шин и колесных дисков, не предусмотренных автопроизводителем. Такие изменения приводят к пониженному сцеплению с дорожным покрытием, потери контроля за управлением автомобиля и, как следствие, совершению дорожно-транспортного происшествия. А кто-то ради собственного удовольствия и крутизны устанавливает ксенон или светодиодные лампы, не предусмотренные конструкцией транспортного средства, и слепит всех остальных водителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие самодельные транспортные средства, изготавливаемые вне заводских условий, не имеют соответствующего допуска к участию в дорожном движении и не безопасны как для пассажиров, так и других участников дорожного движения. "Столичная Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами, чья конструкция не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется", - заключили в ведомстве.