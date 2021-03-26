Путин заявил, что доволен результатами работы АНО "Россия - страна возможностей"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Социальные лифты в рамках платформы "Россия - страна возможностей" реализуются успешно, считает президент России Владимир Путин.

"Нам очень хотелось, - на мой взгляд, в целом это получилось, - создать еще дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся", - сказал президент в пятницу во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Глава государства добавил, что эти усилия дают результат.

"Два губернатора, несколько заместителей министра федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших крупнейших компаний - все прошли через эту платформу", - перечислил Путин. "Социальные лифты в рамках этой работы очень неплохо реализуются: и школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Во всяком случае, это очень хорошая возможность стартовать, стартовать удачно", - пояснил Путин. По его словам, на платформе АНО работает много направлений из разных сфер жизни, "но нет ничего лишнего".

На нынешней встрече президент ждет предложений "по поводу того, как дальше двигаться, развиваться, как использовать платформу, чтобы она эффективно работала".