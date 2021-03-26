Эрдоган заявил, что использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции

АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Использование в Турции российской вакцины "Спутник V" облегчит процесс вакцинации в республике. Об этом сообщил в пятницу президент Тайип Эрдоган журналистам после пятничной молитвы в эфире телеканала TRT .

"Мы рассчитываем, что вакцинация завершится в мае или июне, и к лету мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни. У нас есть соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн. Вчера я имел возможность напомнить главе МИД КНР Ван И, что мы ожидаем срочных поставок. Он пообещал лично этот вопрос проконтролировать. Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она [вакцина "Спутник V"] в значительной степени облегчит [положение дел с вакцинацией]", - подчеркнул турецкий лидер.

Днем ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет готова к широкому использованию после завершения токсикологических исследований. Он также сообщил о начале переговоров по поставкам российской вакцины. О начале токсикологических испытаний российской вакцины "Спутник V" Фахреттин Коджа сообщал 25 февраля.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.