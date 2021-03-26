Школа по обмену хирургическими практиками открылась на базе центра Петровского в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Школа надлежащей хирургической практики, в которой врачи смогут делиться и обучаться лучшими практиками, открылась на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского в пятницу. Школу открыл глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

"Задача, которую перед нами поставил глава государства, связана с тем, чтобы транслировать и внедрять в субъектах страны все самые современные и передовые технологии. В том числе и уникальные наработки в области медицины. Новая площадка - школа надлежащей хирургической практики - будет способствовать обмену опытом между ведущими российскими и зарубежными исследователями и врачами, которые будут знакомить с новейшими мировыми технологиями коллег из регионов", - сказал Фальков, которого цитирует пресс-служба министерства.

Школа надлежащей хирургической практики - актуальный мировой тренд, зарекомендовавший себя как эффективный способ распространения лучшего хирургического опыта. В частности, как добавили в Минобрнауки России, среди уникальных возможностей РНЦХ им. академика Б. В. Петровского - трансплантация печени детям с весом до 2 кг, одномоментная замена аорты, разработка и внедрение мининвазивных оперативных технологий, за счет которых травматизация органов сократилась в три раза, и ряд других.

"Мы планируем не только обучать коллег, но и сами учиться. Все это будем делать в рамках школ. Школа будет моментально реагировать на интересы и запросы научно-академического сообщества. Это трансфер технологий в практическое здравоохранение", - сказал директор РНЦХ Константин Котенко, слова которого приводятся в сообщении.

РНЦХ имени академика Б. В. Петровского является крупнейшим отечественным многопрофильным хирургическим учреждением, в котором осуществляются приоритетные научные исследования, разработки и внедрение новых отечественных и зарубежных медицинских технологий, в частности, в следующих областях: хирургия аорты, хирургическое лечение различных патологий сердца и сосудов, хирургия пищевода и желудка, трансплантация печени, почек.