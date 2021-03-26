Путин согласился с идеей запустить для студентов конкурс формата "Большой перемены"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с инициативой запустить для студентов конкурс такого же формата, как уже существующий проект для школьников "Большая перемена".

В пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" к президенту обратился один из победителей "Большой перемены", одиннадцатиклассник Иван Шишкин. Он предложил запустить подобный конкурс и для студентов. "Ваня, хорошее предложение, - отреагировал президент. - Мы же постоянно расширяемся и по количеству участников, и по количеству программ, направлений деятельности, и по возрастным группам. Поэтому действительно справедливо".

Как считает глава государства, "студенты, особенно первых курсов, конечно, могут и должны принимать участие в этой общей работе". "Я попрошу организаторов платформы "Россия - страна возможностей" иметь в виду ваше предложение и реализовать его. Так и сделаем", - добавил Путин.

Помимо этого к президенту обратился еще один участник "Большой перемены", пятиклассник Матвей Анискин из Башкирии. Он предложил привлекать всех школьников к участию в акции "Сад памяти", в рамках которой в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высаживают деревья.

"У нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты. Есть и предложения мемориального характера, - ответил Путин. - Вы попали в точку, на самом деле, вот так и надо делать".

Он назвал предложение школьника "очень хорошим" и заметил, что инициативы можно было бы объединить. "Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и, безусловно, поддержать. Мы это безусловно поддержим", - заверил глава государства.

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