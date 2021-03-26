В Северной Осетии открылся комплекс по производству и переработке молока

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Комплекс по производству и переработке молока мощностью более 10 тонн в сутки открылся в Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, сырье будут поставлять местные производители молока и фермеры из Краснодарского края.

"Современный молочно-товарный комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии. Новый импульс развитию молочного животноводства в республике придала Группа компаний "Деликат", - говорится в сообщении".

На базе технологичной производственной площадки завода создали около 30 рабочих мест.

Главная особенность нового молокоперерабатывающего завода - установленные высокотехнологичные автоматизированные линии, которые позволят в сутки перерабатывать более 10 тонн молока. Сырье на предприятие будут поставлять местные производители, а также фермеры из экологически чистых районов Краснодарского края. Разлив и фасовка "молочки" происходят автоматически, далее ее отправляют на охлаждение и созревание в холодильную камеру, а затем на отгрузку со специальных платформ.

"Лаборатория и отдел качества отслеживают качество молока на всех производственных этапах. В ассортиментную линейку сейчас входят: молоко, кефир, ряженка, сметана и творожные массы. С учетом современных технологий, которые пришли в молочное производство, основой для нас служит сохранение вкуса и традиционных ценностей в молоке", - сказал генеральный директор группы компаний "Деликат" Алик Битаров, чьи слова приводятся в материале.