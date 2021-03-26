ВЦИОМ: треть россиян до пандемии посещали театр хотя бы раз в год

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Каждый третий россиянин (34%) посещал театр минимум раз в год до введения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу на сайте организации.

"Каждый третий россиянин ходил в театр до введения режима самоизоляции минимум раз в год (34%). Больше любителей театральных постановок среди жителей столиц (58%) и городов-миллионников (54%) - населенных пунктов с развитой культурной инфраструктурой. Также доля любителей театра выше среди женщин (43%) и молодежи 18-24 лет (40%)", - следует из данных ВЦИОМ.

В то же время 23% опрошенных никогда не были в театре.

Согласно результатам исследования, 10% от тех, кто хотя бы когда-то бывал в театре, посещали театр после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, 32% еще не ходили, но собираются в театр, 57% не ходили и не планируют.

Любимые театры россиян - Большой театр (9%), Мариинский театр (4%), МХАТ им. Горького (4%), "Современник" (3%). Среди любимых постановок за последние два-три года респонденты назвали "Щелкунчика" (3%), "Лебединое озеро" (2%), "Мастера и Маргариту" (2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 марта 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.