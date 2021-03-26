Эксперт: развитие сетевых инструментов поможет вузам актуализировать программы подготовки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ поможет региональным вузам актуализировать свои направления подготовки, заявил ТАСС в пятницу директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Ранее на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов. Путин пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте.

Как отметил Янышев, сетевая форма позволяет расширить вузу направления подготовки, когда нет своих преподавателей. Например, у МГУ есть цикл курсов по квантовым технологиям, которые у себя использует ряд вузов. "Понятное дело, чтобы открыть новое направление подготовки, администрации вуза нужно пригласить преподавателя, обеспечив его проживание и так далее. Или же можно воспользоваться тем, чтобы включить онлайн-курс в основную образовательную программу, и тогда на всех правомерных условиях использовать онлайн-курс в обучении студентов, тем самым уменьшив отток студентов из регионов, давая им направления подготовки, которые сейчас интересны для них, которые интересны экономике страны и так далее", - сказал Янышев.

Он добавил, что у обучающегося в этом случае есть возможность дистанционно пройти цикл программ, а затем приехать на практические занятия. МГУ реализует такие формы обучения достаточно давно, программы обучения охватывают студентов от Дальнего Востока до Калининграда. Он также добавил, что у МГУ есть многофункциональная платформа обучения с применением дистанционных технологий "Университет без границ", также вуз участвует в платформе "Открытое образование", где представлены курсы ведущих университетов РФ.