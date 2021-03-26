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Эксперт: развитие сетевых инструментов поможет вузам актуализировать программы подготовки

Онлайн позволяет расширить вузу направления подготовки, когда нет своих преподавателей, считает директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ поможет региональным вузам актуализировать свои направления подготовки, заявил ТАСС в пятницу директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Ранее на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов. Путин пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте.

Как отметил Янышев, сетевая форма позволяет расширить вузу направления подготовки, когда нет своих преподавателей. Например, у МГУ есть цикл курсов по квантовым технологиям, которые у себя использует ряд вузов. "Понятное дело, чтобы открыть новое направление подготовки, администрации вуза нужно пригласить преподавателя, обеспечив его проживание и так далее. Или же можно воспользоваться тем, чтобы включить онлайн-курс в основную образовательную программу, и тогда на всех правомерных условиях использовать онлайн-курс в обучении студентов, тем самым уменьшив отток студентов из регионов, давая им направления подготовки, которые сейчас интересны для них, которые интересны экономике страны и так далее", - сказал Янышев.

Он добавил, что у обучающегося в этом случае есть возможность дистанционно пройти цикл программ, а затем приехать на практические занятия. МГУ реализует такие формы обучения достаточно давно, программы обучения охватывают студентов от Дальнего Востока до Калининграда. Он также добавил, что у МГУ есть многофункциональная платформа обучения с применением дистанционных технологий "Университет без границ", также вуз участвует в платформе "Открытое образование", где представлены курсы ведущих университетов РФ.

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