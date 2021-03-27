Представитель правительства Кипра заразился коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Кушос сообщил в письменном заявлении, что не испытывает "никаких симптомов" болезни, вызываемой этой инфекцией, "но ПЦР-тест в пятницу показал положительный результат". Представитель правительства добавил, что будет "оставаться в самоизоляции как минимум в течение 10 дней".

19 марта Кушосу была введена вакцина, произведенная британско-шведской фирмой AstraZeneca. Республика Кипр приостанавливала вакцинацию этим препаратом в период с 15 по 18 марта, но затем возобновила прививки.

Кушос ушел на карантин еще в начале нынешней недели после того, как в понедельник коронавирус был выявлен у Виктораса Пападопулоса, руководителя пресс-службы президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Вместе с Кушосом на самоизоляцию сразу же отправились его заместитель Панайотис Сентонас и помощник главы государства Василис Палмас, поскольку все трое тесно контактировали с Пападопулосом. Тогда же в профилактических целях были продезинфицированы и внутренние помещения президентского дворца.