В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 885, до 4 510 744. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области (0,02%), Еврейской АО (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 749 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 328 - в Нижегородской области, 244 - в Ростовской области, 212 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 842 человека.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 337, до 4 130 498.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 91,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 192 пациента в Санкт-Петербурге, 481 - в Московской области, 381 - в Нижегородской области, 274 - в Ростовской области, 241 - в Республике Башкортостан.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 405 днем ранее и составило 97 404.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 32 смерти, в Ростовской области - 24, в Подмосковье - 17.

Статистика в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 551. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 020 673 заразившихся.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 813 заболевших.

За сутки умерли из-за коронавируса 54 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 446 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 368 пациентов, за все время вылечился 940 041. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 186 человек.