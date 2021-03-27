Володин заявил, что Госдума продолжит работу по защите персональных данных россиян

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума будет следить за применением закона о штрафах за безответственное отношение к хранению и обработке персональных данных, при необходимости будут приняты дополнительные решения. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что с 27 марта начал "действовать закон, усиливающий наказание за безответственное отношение к хранению и обработке персональных данных". "Теперь за обработку персональных данных без письменного согласия их владельца организации придется заплатить штраф до 150 тыс. рублей. При повторном нарушении - до 500 тыс. рублей", - написал он.

"Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения", - заверил Володин.