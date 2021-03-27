Кубань предложила в программу кешбэка археологический и аграрный туризм для молодежи

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Программы археологического, спортивного и аграрного туризма в Краснодарском крае могли бы войти в программу туристического кешбэка для школьников и молодежи, считает губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно вернуть только зимой и в межсезонье. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко накануне сообщили, что программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена этим летом.

"На кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха. И это не только пляжи или горные маршруты. Есть много предложений в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма. И нам важно, чтобы как можно больше молодых жителей нашей страны могли ими воспользоваться", - сказал Кондратьев в субботу журналистам.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи. Глава государства добавил, что попросит правительство над этим подумать. Президент напомнил, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тыс. рублей. По его словам, неверно, что "это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов, каникулы".