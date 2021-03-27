В "красную зону" карантина перешло большинство регионов Украины

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Максимальный уровень эпидемической опасности - "красный" - присвоен 13 из 25 регионов Украины, что составляет большинство областей государства. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу на его сайте .

По информации ведомства, в "красной зоне" карантина теперь находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области. В предупредительной - "оранжевой зоне" - оказались 11 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. В "желтой зоне" осталась только Херсонская область, "зеленая" же не представлена ни одним регионом.

В "красной зоне" действуют самые жесткие ограничения: закрыты заведения общественного питания и культуры, спортзалы, бассейны, непродовольственные рынки, запрещено проведение массовых, спортивных и других аналогичных мероприятий, а также посещение учебных учреждений, кроме детсадов и младших классов школ, предусмотрено ограничение на регулярные транспортные перевозки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что если более половины областей перейдут в "красную зону", характеризующуюся предельно высокой нагрузкой на систему здравоохранения, то по всей стране установят жесткий карантин.

До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. Как заявил накануне Степанов, общие санитарные ограничения на Украине будут действовать до конца текущего года. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

По состоянию на утро субботы в стране зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее зафиксирован новый суточный максимум с начала пандемии - 18 132 инфицированных. Общее число зараженных за время эпидемии составило 1 632 131 человек, выздоровели - 1 297 282, умерли от осложнений - 31 751.