Первый регулярный рейс между Душанбе и Москвой выполнят 2 апреля

ДУШАНБЕ, 27 марта. /ТАСС/. Первый регулярный рейс после возобновления авиасообщения между Таджикистаном и Россией, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет выполнен 2 апреля 2021 года. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель директора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, по словам которого, уже определено расписание полетов и тарифы.

"Назначенные авиаперевозчики будут выполнять регулярные рейсы между Душанбе и Москвой по одному разу в неделю, начиная с 1 апреля, - по вторникам авиакомпания Таджикистана Somon Air и по пятницам авиакомпания России UTair, - сказал Набизода.

Он отметил, что, таким образом, первый рейс будет совершен 2 апреля российским авиаперевозчиком по маршруту Москва - Душанбе - Москва. Представитель агентства также уточнил, что стоимость авиабилетов туда и обратно составит $500 и никаких ограничений для их продажи не установлено. "Возможно, в ближайшем будущем можно ожидать расширения географии полетов, конечно, в случае соответствующих решений с обеих сторон", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля 2021 года возобновит регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Как пояснили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом РФ, на взаимной основе будут выполняться по одному рейсу в неделю - один от России и один - от Таджикистана.

В настоящий момент ситуация с коронавирусом в Таджикистане стабильная - с января 2021 года не выявлялось новых случаев инициирования. При этом власти республики настаивают на соблюдении мер предосторожности - в общественных местах, пассажирских терминалах, в транспорте, в магазинах и лечебных учреждениях обязателен масочный режим. Первые 15 заразившихся были выявлены в стране 30 апреля прошлого года. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, общее число инфицированных коронавирусом составило 13 308 (0,1% населения республики), от вызванных инфекцией осложнений скончались 90 человек.

С 23 марта в Таджикистане началась поэтапная иммунизация населения страны от коронавирусной инфекции, для которой в настоящее время применяется вакцина AstraZeneca (Астразенека) индийского производства. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения, вакцинацией сначала будут охвачены 20% жителей страны, в первую очередь это медицинские работники, лица старше 60 лет и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями.