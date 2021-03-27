В Псковской области продлили карантин из-за коронавируса до 15 апреля

ПСКОВ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 34 тыс. человек, продлили карантин по этой инфекции до 15 апреля. Соответствующий указ, подписанный губернатором Михаилом Ведерниковым, опубликован в субботу на сайте нормативных правовых актов региона.

"Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 15 апреля 2021 года", - отмечается в тексте документа.

По данным пресс-службы администрации региона, прибывшие в Псковскую область из Латвии и Эстонии должны при себе иметь документ, подтверждающий отрицательный результат на коронавирус. Анализ должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия на территорию региона. При отсутствии анализа приезжие должны сдать его в течение трех дней и до получения результатов находиться на самоизоляции.

"Данные требования не касаются несовершеннолетних в возрасте до семи лет, водителей большегрузов, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через Псковскую область в другие субъекты РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 34 102, выздоровели - 23 202 человека, 229 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов.