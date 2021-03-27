Гайана закупит партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V"

ГАВАНА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Гайаны намерены в ближайшее время закупить партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщается в субботу на сайте правительства республики.

Отмечается, что поставка намечена на следующую неделю, сейчас руководство страны работает над получением еще одной партии препарата в дальнейшем.

Гайана в феврале стала 33-м государством в мире, которое одобрило применение "Спутник V". К настоящему времени врачи южноамериканской республики, в которой проживают 782 тыс. человек, выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом на ее территории. Умерли 225 человек.