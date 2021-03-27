Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Мединского

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Учебные пособия по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского одобрены Министерством просвещения РФ, в ближайшее время они будут изданы. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет", - приводятся его слова на сайте РВИО. Согласно сообщению, в настоящее время учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля - начале мая.

Мягков подчеркнул, что учебник уникален тем, что в нем российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории. "Все события мировой истории взаимосвязаны, и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил он.

Пособие включает полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий. Авторы учебников рассчитывают, что в дополнение к учебникам будут созданы материалы с использованием мультимедийных технологий, чтобы сделать процесс обучения увлекательным.