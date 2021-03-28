Вылет рейса "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отложили по техническим причинам

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Владивостока в Москву, который должен был состояться в субботу, отложен до 18:00 (11:00 мск) воскресенья, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Вылет рейса 1703, задержанного в аэропорту Владивостока по технической причине, запланирован на 18:00 28 марта", - сказал представитель "Аэрофлота". Первоначально вылет должен был состояться 27 марта в 13:50 (06:50 мск).

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров разместили в гостинице, предоставили питание и напитки. Рейс будет выполнять воздушное судно Airbus 330-300.