Полиция Сербии задержала мигранта, отломавшего крест на памятнике в центре Белграда

БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Менее суток понадобилось сербским правоохранителям, чтобы задержать вандала, отломавшего крест на памятнике в центре Белграда. Как сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Сербии, задержанным оказался 28-летний мигрант из Афганистана.

Инцидент произошел в субботу, во второй половине дня. Объектом нападения вандала стал памятник основателю сербского государства Стефану Немане авторства российского скульптора Александра Рукавишникова, воздвигнутый недавно на одной из центральных площадей города.

По данным сербских СМИ, мигрант из Афганистана долго ходил вокруг памятника, затем отломал от него крест и после того, как к нему бросились прохожие, скрылся с места преступления. Инцидент имел большой общественный резонанс в Сербии, где сильны традиции православия.

Утром в воскресенье сербские правоохранители отчитались об оперативном задержании злоумышленника. Он обвиняется не только в вандализме. У задержанного нашли наркотики, кроме того оказалось, что он нарушил условия въезда в Сербию. Таким образом ему вскоре предстоит предстать перед судом сразу по нескольким серьезным статьям.

В 2017 году Сербия отмечала 800-летие провозглашения сербского средневекового государства королевством. В честь этого события было принято решение установить памятник основателю сербской династии Неманичей - Стефану Немане. Год спустя на международном конкурсе победил проект памятника российского скульптора Александра Рукавишникова.

27 января 2021 года, в сербский государственный праздник - День св. Саввы, состоялось открытие скульптуры.

Памятник высотой 23 м стал самым большим монументом Белграда, он расположен на реконструированной Савской площади перед старым зданием железнодорожного вокзала, в котором разместится Исторический музей Сербии.