Пострадавшие в результате схода снега в Хибинах дети вернулись в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Детские туристические группы из Санкт-Петербурга, которые попали под сход снега в горах в Мурманской области, вернулись домой. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

"Все дети из всех групп дома", - сказала собеседница агентства.

22 марта одна из групп туристического подросткового клуба "Скиф", работающего на базе Детского дома творчества Приморского района Петербурга, во время похода в Хибины попала под сход снежных масс. Погибла девочка 2008 года рождения. В этот момент в Хибинах находились еще восемь групп "Скифа", было принято решение остановить их маршруты досрочно.

Сход снежной массы произошел вечером 22 марта в районе ручья Маннепахк. Под завалом оказались трое подростков из 13, двоих удалось быстро извлечь из-под снега, девочку 2008 года рождения искали дольше. Прибывшие утром на место медики констатировали ее смерть, сообщило региональное управление СК РФ. Противоречивые данные о состоянии ребенка давались из-за неустойчивой телефонной связи.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным следствия, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. Руководитель группы, попавшей под снежный завал, арестован.