Архивы матери Гагарина представят в Смоленской области к 60-летию первого полета в космос

ТАСС, 28 марта. Письма и фотографии из архивов родственников первого космонавта, в частности его матери Анны Гагариной, представят на экспозиции в Мемориальном музее Ю. А. Гагарина в Смоленской области к годовщине первого полета человека в космос 12 апреля. Об этом ТАСС рассказала заведующая отделом маркетинга и туризма музея Татьяна Крюкова.

"На выставке мы представим фото и документы из собрания "Музей Ю. А. Гагарина", а также из семейных архивов родственников первого космонавта. Особое внимание будет уделено почте Анны Тимофеевны Гагариной, которая вела большую работу по увековечиванию памяти сына", - сообщила Крюкова.

По ее словам, отдельную часть экспозиции "Почта родителей первого космонавта" музей посвятит истории работы Анны Гагариной над неизданной книгой о воспитании Юрия Гагарина "Дорогой сына". "Выставка познакомит гостей с корреспонденцией родственников космонавта, в которых отправители делились своими радостями и обращались с просьбами о помощи в решении житейских и бытовых проблем, присылали свои фотографии", - добавила Крюкова.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.