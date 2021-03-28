Польская авиакомпания LOT возобновила перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Авиакомпания LOT объявила о возобновлении перелетов между Санкт-Петербургом и Варшавой после годового перерыва. Об этом сообщается в воскресенье на сайте аэропорта Пулково.

"Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом в Варшавой (Польша). Ближайшие рейсы планируются к выполнению 28, 29, 31 марта и 1 апреля. Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полететь в Варшаву смогут пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Узнать о требованиях к вылетающим в Польшу можно на официальном сайте правительства Польши.

"Расписание позволяет предложить пассажирам из Санкт-Петербурга не только рейсы в Польшу, но и стыковки по маршрутной сети LOT в города Европы и Северной Америки", - сказано в сообщении.