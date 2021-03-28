В Петербурге 28 марта установился суточный рекорд тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха установлен в воскресенье в Санкт-Петербурге. Столбик термометра в городе днем поднялся до 14,1 градуса, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня, 28 марта 2021 года, к 15 часам температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до +14,1 градуса. Таким образом, оказался побит прежний рекорд максимальной температуры, продержавшийся всего 5 лет. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Санкт-Петербурге показывали +13,9 градуса", - написал Леус.

О точном значении нового рекорда синоптикам будет известно после 21:00 мск, когда будут сняты итоговые показания с термометров.

Предыдущий рекорд этого месяца был зафиксирован в городе 24 марта, когда температура воздуха достигла рекордных +11 градусов, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял +10,6 градуса.