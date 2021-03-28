В МГУ заявили, что работы по капитальному ремонту согласованы с Мосгорнаследием

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Все работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, который был согласован с департаментом культурного наследия столицы (Мосгорнаследие). Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, комментируя петицию преподавателей и студентов университета, в которой заявляется о незаконных работах по демонтажу "подлинных сохранившихся интерьеров исторических аудиторий" МГУ.

"Все работы выполняются в соответствии с разработанной проектной организацией документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие)", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в вузе, проектом предусмотрены следующие виды работ: ремонт покрытия пола, реставрация мебели, ремонт светильников. За 68 лет покрытие пришло в негодность, его износ составляет более 70%, в рамках ремонта покрытие будет воссоздано по образцу 1953 года из дубового штучного паркета, уточнили в пресс-службе.

В МГУ заявили, что большая биологическая аудитория биолого-почвенного факультета находится в неудовлетворительном состоянии, в частности отслаивается штукатурка стен и потолков, нарушена целостность окрашенных поверхностей, утрачены элементы декоративно-прикладного искусства и так далее. Вузом было принято решение включить ее в программу капитального ремонта МГУ, поскольку локальный ремонт вышеуказанных дефектов провести невозможно, отметили в пресс-службе.

"В связи с невозможностью локального ремонта вышеуказанных дефектов и необходимостью комплексного подхода к ремонту разработана методика по реставрации и воссозданию исторического облика данной аудитории с учетом капитального ремонта инженерных систем, функционирующих с момента постройки и периодически требующих оперативного вмешательства. Данная методика согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы 28 сентября 2020 года <…> В данной методике учтены виды и объемы работ по сохранению облика и исторической ценности большой биологической аудитории", - сообщили в МГУ.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что 28 декабря 2020 года был заключен госконтракт с подрядной организацией на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно ранее утвержденной методике. 11 февраля 2021 года выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ. Сегодня на объекте ведутся работы со всей документацией, согласованной в установленном порядке.