Делегация во главе с муфтием Москвы передаст помощь сирийским беженцам в Ливане

БЕЙРУТ, 29 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Гуманитарная помощь, собранная по инициативе Духовного управления мусульман, будет передана 30 марта сотням семей сирийских беженцев в Ливане. Об этом сообщил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Практически каждый год мы посещаем наших сирийских братьев и сестер, которые были вынуждены переместиться в Ливан и проживают сейчас в лагерях, - рассказал муфтий. - Все наши поездки носят благотворительный характер, мы передаем жизненно необходимую помощь семьям вынужденных переселенцев, а также встречаемся с сиротами, которых мы опекаем и выделяем ежемесячно суммы на их материальное обеспечение".

По словам Аляутдинова, посещение лагерей беженцев сопровождается открытием социальных объектов, как правило, школ и детских садов. "К нынешнему визиту будет приурочено открытие спортивно-игровой площадки для 300 детей", - отметил он.

Муфтий сообщил о планируемой поездке из Бейрута в Дамаск, где будет проведен ряд официальных встреч. "Мы рассчитываем на этой неделе посетить Дамаск с тем, чтобы оценить и понять на месте, что мы, российские мусульмане, от имени нашей страны можем там сделать в плане благотворительных проектов, - подчеркнул он. - Для нас это важно, поскольку в Сирии проживают люди, с которыми нас объединяет общая вера и религия".

Среди возможных проектов Аляутдинов назвал строительство поселка для сирийских семей, которые нуждаются в жилье.

В ноябре 2020 года на средства, собранные российским благотворительным фондом "Закят", была передана гуманитарная помощь 250 сирийским семьям в Ливане. Состоялось также открытие школы, построенной на собранные средства. В рамках визита муфтий российской столицы встретился духовными лидерами ливанских мусульман и христиан, а также с представителями посольства РФ в Бейруте.