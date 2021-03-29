Задержанный на двое суток рейс из Владивостока в Москву полетит без пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Авиарейс из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот", который задержан уже на двое суток по техническим причинам, отправится в Москву без пассажиров, сообщил ТАСС в понедельник источник в аэропорту Владивостока.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее отложила до понедельника вылет самолета из Владивостока в Москву, который должен был состояться в субботу.

"Рейс 1703, задержанный по техническим причинам, отправится в Москву без пассажиров, только с экипажем на борту. Все пассажиры уже переоформили билеты на другие аналогичные рейсы", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что вылет самолета ожидается около в 17:00 (10:00 мск).

Первоначально вылет должен был состояться 27 марта в 13:50 (06:50 мск). Как сообщали ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота", в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров разместили в гостинице, предоставили питание и напитки.