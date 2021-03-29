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В Свердловской области зарегистрировали первый в 2021 году случай укуса клеща

Врачи ввели пострадавшей иммуноглобулин
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области получил информацию о первом в году случае укуса клеща, пострадавшей оказалась женщина из Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

"Сегодня Роспотребнадзор получил информацию о регистрации первого пострадавшего в этом году от укуса клеща. Это женщина 44 лет, которая проживает в одном из центральных районов города Екатеринбурга. Для сравнения: в этот же период прошлого года было зарегистрировано уже шесть случаев покуса клещами", - сказала Пономарева. Первый случай в 2020 году, по ее словам, зафиксировали 14 марта.

Пономарева уточнила, что пострадавшая никуда не выезжала из города последние две недели, не посещала парки и скверы. Ночью она обнаружила клеща и обратилась в травматологический пункт. Женщина не была вакцинирована против клещевого энцефалита, врачи ввели ей иммуноглобулин.

 

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