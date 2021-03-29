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В Москве задержали депутата гордумы Митрохина за повторное нарушение правил митинга

17 марта Митрохин устроил пикет с требованием переселить жителей бывших ведомственных общежитий из аварийных зданий в жилье с безопасными условиями проживания
Сергей Митрохин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Сергей Митрохин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, ему грозит арест за повторное нарушение правил организации или проведения массовой акции. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Митрохина сегодня в первой половине дня задержали полицейские. В отношении него составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил организации митинга, шествиям или пикетирования). Сейчас он в Тверском отделе полиции, мы ожидаем, что во второй половине дня его отвезут в Тверской суд для рассмотрения его дела об административном правонарушении. Митрохину грозит арест на срок до 30 суток", - рассказал адвокат.

По его словам, задержание Митрохина связано с его участием в акции 17 марта у Совета Федерации в Москве. Тогда депутат устроил пикет с требованием переселения жителей бывших ведомственных общежитий из аварийных зданий в жилье с безопасными условиями проживания. Днем позже суд признал Митрохина виновным по аналогичной статье - по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Причиной оформления протокола в отношении Митрохина стало его участие в несогласованной акции 23 января.

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