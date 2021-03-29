СК в Воронежской области проверят видео, на котором девушка танцует у Вечного огня

ВОРОНЕЖ, 29 марта. /ТАСС/. Воронежские следователи проверяют информацию об осквернении братской могилы в городе Богучар, где девушка станцевала на мемориале у Вечного огня. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель СУ СК по региону Ольга Бовт.

"Следователями СК организована проверка по сообщению в средствах массовой информации об осквернении братской могилы в Богучаре", - сообщила Бовт.

В понедельник в интернете появилось видео, на котором подростки делают замечания девушке, которая танцует вокруг Вечного Огня. Как сообщается на сайте мэрии Богучара, мемориал Вечного Огня установлен в 1974 году на месте захоронения 1 455 бойцов разных частей и соединений 6-й, 21-й и 1-й Гвардейской Армии Юго-Западного, Воронежского и Сталинградского фронтов. В числе захороненных установлены только 1 087 бойцов, погибших в боях за Богучар в 1942 году, в том числе командир 67-й танковой бригады 177-го танкового корпуса полковник Николай Петрович Голяс.

По данным Бовт, в ходе проверки будет дана правовая оценка инцидента, установлены и опрошены очевидцы, представители органов местного самоуправления, истребована и изучена архивная документация о месте воинского захоронения.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Воронежской области, сообщение об осквернении мемориала также поступило в полицию, проводится проверка. По данным пресс-службы ведомства, личность правонарушительницы установлена, девушка нуждается в оказании специализированной медицинской помощи.