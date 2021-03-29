В Москве средний чек на продукты и товары повседневного быта вырос на 22% за год

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Потребительское поведение жителей Москвы изменилось за время пандемии, они стали более осознанно совершать покупки. Средний чек на продукты и другие товары вырос на 22% за год, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Средний чек на продукты и товары повседневного спроса в московских супермаркетах за год вырос на 22%, в этом феврале он составил 632 рубля, при этом среднесуточное число чеков сократилось на 14%. В магазинах одежды и обуви москвичи также стали бывать реже, но оставлять в них больше денег: в магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3 811 рублей - на 18% больше, чем годом ранее, а в обувных - 4 811 рублей - на 15% больше. Среднесуточное количество чеков в этих магазинах за год сократилось на 16% и 19% соответственно", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По данным аналитического центра Москвы, жители города стали вдвое реже покупать цветы, но при этом стали выбирать более дорогие букеты - в феврале 2021 года средний чек в цветочных магазинах составил 1 813 рублей, что на 27% выше показателя прошлого года. За год на 17% вырос средний чек в заведениях общепита, при этом число посещений сократилось на 28% по сравнению с февралем 2020 года.

Второй тенденцией и результатом изменения потребительских привычек москвичей в пандемию стало увеличение объемов онлайн-торговли. За февраль 2021 года посещаемость торговых центров в Москве была ниже на 28,4% показателя февраля 2020 года, при этом общий оборот торговли превысил прошлогодние показатели.

"Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн, очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки, и новые привычки остались с нами и после пандемии. Мы предполагаем, что рост популярности онлайн-покупок продолжится, а традиционные торговые центры будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут лишь дополнением к различным видам досуга", - добавил Ефимов.